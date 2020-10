„Gibt keinen Beweis für Clusterbildung in Schulen“

Schützenhilfe erhält sie von Martina Fuchsig, Obfrau des Elternvereins der Ursulinen in Innsbruck: „Bis dato gibt es keinen Beweis für eine Clusterbildung in den Schulen. Der Fernunterricht ersetzt den Präsenzunterricht nicht. Das Ministerium gibt eine Schulautonomie vor. Jede Schule ist eine individuelle Institution in einem gut überschaubaren Rahmen. Zudem gibt es an Schulen je ein Corona-Krisenteam, das rasch reagieren kann", sagt Fuchsig.