Paul Komposch hat seinen Vertrag mit dem SK Sturm vorzeitig bis 2023 verlängert. Der 19-jährige Verteidiger hat seit 2011 alle Stationen in der Sturm-Jugend durchlaufen und zuletzt auch schon in der Bundesliga und im ÖFB-Cup Einsatzminuten in der Kampfmannschaft gesammelt.