Entwicklungsländer stärker getroffen von Pandemie

Diese größte Zahlung in der Geschichte des österreichischen Auslandskatastrophenfonds zielt darauf ab, die Lebensbedingungen vor Ort auch in Zeiten der Pandemie zu verbessern. Wobei die Corona-Krise nicht nur eine medizinische Notsituation ist, wie das Außenministerium betont. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen würden sich gerade in Entwicklungsländern oft um ein Vielfaches schlimmer auswirken. Hinzu kommen etwa in Afrika die schlimmste Heuschreckenplage der vergangenen 60 Jahre, verheerende Zyklone sowie Terror.