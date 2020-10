Mit dem Namen „Kunsthalle Steiermark“, einer neuen Optik und einem geschärften Profil will sich das Grazer Künstlerhaus im kommenden März neu erfinden. Dafür soll es auch viel mehr Geld von Land, Stadt und Bund geben. Einziger Schönheitsfehler: Der Name Kunsthalle ist in Graz eigentlich schon an eine kleine, feine Institution vergeben.