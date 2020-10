„Wir haben neue Konzepte entwickelt, die Bereiche für kontaktloses Arbeiten umgestaltet - so konnten wir die Corona-Pandemie bisher gut meistern“, sagt ÖkoFEN-Geschäftsführer Stefan Ortner, der mittlerweile Chef von insgesamt 500 Mitarbeitern ist. Allein im letzten Jahr wuchs der Betrieb um 50 Beschäftigte. „Wir erwarten, dass wir in den nächsten Jahren auch vielen zusätzliche Mitarbeiter benötigen“, so Ortner.