Darstellerin macht als Piaf Furore

Daniela Dett erhält den Bühnenkunstpreis: „Es hat mich getroffen wie ein Blitz. Eine wunderbare Anerkennung, ein Traum - ich freue mich wie ein kleines Kind.“ Die Jury in ihrem Statement: „Daniela Dett ist mit ganzem Herzen Bühnenmensch. Sie zeigt seit Jahren ihre künstlerischen Facetten - vom Jugendtheater über Konzerte bis hin zum Musical, wo sie aktuell am Landestheater in ,Piaf‘ über sich hinauswächst. Einmal mehr bereichert sie in dieser Paraderolle mit ihrer unnachahmlichen Mischung aus Professionalität und Emotionalität die oberösterreichische Theaterlandschaft.“