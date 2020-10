Raus in die Natur zu gehen, liegt dieses Jahr voll im Trend. Das kommt auch dem Nationalpark Neusiedler See zugute. Immer mehr Besucher nutzten die vielfältigen Angebote des Nationalparks. Diesen Herbst lockt nun eine weitere Attraktion. Eine neue Dauerausstellung bietet einen detaillierten Blick auf die Fauna und Flora der Nationalparke Neusiedler See und Fertö Hanság (Ungarn). In zwei Räumen beleuchtet die im Rahmen des Projekts NEduNET (Nature Education Network) entstandene Schau, den Lebensraum „Schilf“ genauer.