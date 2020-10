Fans aufgepasst: in der Nacht von 24. auf 25. Oktober präsentiert die Ausnahmekünstlerin Billie Eilish zum ersten Mal ihr online Live-Programm. Mit „Where do we go“ - The Livestream haben Fans rund um den Globus die Möglichkeit zu Hits wie „Bad Guy“ und „Everything I Wanted“ im heimischen Wohnzimmer, erste Reihe fußfrei, mitzusingen.