Was für eine sympathische Idee: Um den Steirern auch in Zeiten von Corona ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hat sich der in Österreich lebende US-Filmemacher Matt Adams eine Figur aus der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ geschnappt und hat sie als Botschafter für die Maske durch die Stadt geschickt: „Mein Ziel ist es, mit ein bisschen Humor Bewusstsein für die Wichtigkeit von Masken zu schaffen“, so der New Yorker, den es der Liebe wegen nach Österreich verschlagen hat. Die Aktion ist unter dem Titel „The Maskalorian“ in sozialen Medien bereits ein Hit mit tausenden Klicks!