„Die wird es nicht geben, gleichgültig, ob es rechtlich möglich wäre oder nicht“, so Anschober, der auf entsprechende Juristenaussagen angesprochen wurde. Die hausinternen Experten seien der Ansicht, dass dies nicht möglich sei. „Ich glaube auch, dass es auch politisch wichtig ist, den Privatbereich privat zu belassen“, so der Minister. Wöginger meinte, man appelliere lieber an die Eigenverantwortung der Menschen.