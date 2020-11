Neuere Roboter können auch Grundrisse einspeichern. Das sei besonders praktisch bei mehreren Stockwerken und helfe dem Sauger dabei, sich in den Etagen zurechtzufinden und schneller zu arbeiten. Damit er dabei nicht die Treppe hinunterstürze oder in der Küche die Fressnäpfe der Haustiere verschiebe, empfehle es sich, Verbotslinien zu definieren, die der Roboter nicht überschreiten dürfe, so der TÜV Süd. Auch ganze Zonen könnten so von der Reinigung durch den kleinen Helfer ausgespart werden.