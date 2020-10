Er gab an, dass er am Nachmittag des 19. Oktober 2020 einkaufen war und am Abend mit den Einkaufstaschen zu Fuß entlang der Frauscherecker Landesstraße zu seiner Wohnadresse unterwegs war. Laut seinen Angaben ist ihm ein Fahrzeug entgegengekommen, von dessen Scheinwerfer er geblendet wurde. Daraufhin stürzte er. Anschließend sei er nach Hause gegangen.