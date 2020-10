Vor Kurzem haben wir über einen Kleinunternehmer berichtet, dem der Fixkostenzuschuss bewilligt worden ist. Weil irgendwie eine falsche Kontonummer in den Antrag geraten ist, wurde ihm das dringend benötigte Geld nicht ausbezahlt. Stattdessen muss er einen neuen Antrag über einen Steuerberater stellen. Genau das hat Kaffeehausbesitzerin Gabriela G. auch getan. „Drei Monate später kam ein Finanzbeamter ins Lokal und hat alles geprüft. Er hat mir die Pacht rausgeschmissen, da diese gestundet ist, und mir erklärt, dass wäre so, weil ich ein Einnahmen-Ausgaben-Rechner bin. Das empfinde ich als Frechheit, denn gestundet heißt nicht geschenkt. Weder der Steuerberater noch ich haben das in den Richtlinien gefunden!“