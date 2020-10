Himalaya-Falter in der Steiermark gesichtet

Gasparitz hat auch einen besonderen Fund gemeldet, nämlich den Erstnachweis des Perlkörbchen-Spreizflügelfalters in Österreich. „Es handelt sich um einen Vertreter aus der Familie der Spreizflügelfalter, welcher sich an Perlkörbchen entwickelt - einer aus dem Himalaya stammenden und als Gartenpflanze kultivierten Art. Vermutlich wurde sie mit dieser Gartenpflanze auch passiv in die Steiermark verschleppt“, so Höttinger erfreut.