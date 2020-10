Falls sich der Trend steigender Infektionszahlen und Hospitalisierungen nicht rasch umkehrt, benötigt Belgien vielleicht wieder einen harten Lockdown, der an die Maßnahmen im März und April erinnert. Das sagte der belgische Top-Virologe Yves Van Laethem in einem Zeitungsinterview am Dienstag. Aktuell werden in dem 11,5 Millionen-Einwohner-Land fast 8500 Neuinfektionen pro Tag registriert, was einem Plus von 69 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.