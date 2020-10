Willkommen zu eurem „PUSH“-Update am Dienstag. Ein Erdbeben hat die Küste des US-Bundesstaates Alaska erschüttert. Außerdem: In der Trainingspause fand Tennisprofi Dominik Thiem Zeit für einen Besuch im Tiergarten Schönbrunn und übernahm auch gleich die Patenschaft für das neue Koala-Baby. Das und mehr erfährt ihr jetzt in eurem Update mit Moderatorin Jana Pasching.