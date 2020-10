Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, was den Europäern ganz besonders am Herzen liegt. Wie schon im Frühjahr sind die Regale für WC-Papier in vielen deutschen Supermärkten wieder leergeräumt. Die Regierung unseres nördlichen Nachbarn entschloss sich deswegen zu einer drastischen Maßnahme: Sie gab nun eine „Klopapier-Garantie“ ab.