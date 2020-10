In Wilfersdorf nahe der Weinviertler Bezirksstadt Mistelbach sind am Montagabend zwölf afghanische und zwei pakistanische Staatsbürger aufgegriffen worden. Alle stellten Asylanträge, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit. Wie die 14 Flüchtlinge nach Österreich gelangt waren, stand vorerst nicht fest und war Gegenstand von Ermittlungen.