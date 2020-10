„Es gibt da diesen jungen Mann, über den alle sprechen“

„Es gibt da in Leipzig diesen jungen Mann, über den alle sprechen: Dayot Upamecano“, bringt auch Liverpools Klub-Legende Jamie Carragher in seiner Funktion als Experte von Sky Sports den Franzosen bei den „Reds“ in Spiel. Doch der Transfer wird kein leichtes Unterfangen. Denn es ist äußerst fraglich, ob Leipzig überhaupt Interesse hat, Upamecano schon im Winter abzugeben.