Der Madrider Verdasco gewann sieben ATP-Turniere in seiner Karriere und spielte sich in seinen 18 Jahren als Tennis-Profi mehr als 17 Millionen Dollar an Preisgeld zusammen. Wohingegen Millman bei 3 Millionen hält.Der Mann aus Brisbane verfügt über eine starke Vorhand und auf hartem Belag könnte er Verdasco durchaus gefährlich werden. Auch wenn er in der Vorwoche in Köln gegen den Bruder von Alexander Zverev, Mischa, 1:6, 4:6 verlor.