Rücksicht fehlte

Die Ärzte hätten bereits vor zwei Jahren ins Studio gehen können, wenn es ums Geldverdienen gegangen wäre, betonte Bela. „Aber in unserer romantischen Vorstellung muss eine Band auch intakt sein.“ Warum sie das nicht war? „Nun, wir haben aufeinander nicht mehr so Rücksicht genommen wie früher“, sagte der 57-Jährige ganz offen. Das hat sich mittlerweile geändert, und 2019 spielte das Trio dann ein paar Festivals (u.a. beim Nova Rock in Nickelsdorf) und eine Clubtour, „um zu schauen, wie es läuft“. Es lief wunderbar, so dass sich alle in Sachen neues Album rasch einig waren: „Kommt, lasst uns das angehen!“