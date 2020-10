Dass man über Amazon Kleidung beziehen kann, ist allseits bekannt. Dass der Großhändler aber auch immer wieder Kreationen in Kooperation mit Stars präsentiert, wissen die wenigsten. Mit Amazon „The Drop“ wurde eine Fashion-Plattform geschaffen, auf der bekannte Influencer ihre Kollektionen präsentieren. Aber: Die Teile sind meist nur für kurze Zeit und auch nur in limitierter Anzahl erhältlich. Daher heißt es: Rasch zugreifen!