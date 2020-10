Die meisten neuen Fälle wurden in Wien verzeichnet. So gab es in der Bundeshauptstadt in den vergangenen 24 Stunden 333 neue Fälle. In Tirol wurden 292 Neuinfektionen verzeichnet, in Oberösterreich waren es 243. Die aktuellen Zahlen aus den übrigen Bundesländern werden demnächst bekannt gegeben.