Die Gegner der 380-kV-Leitung machten sich am Dienstag zu einer neuerlichen Demonstration am Heuberg auf, als sie von dem Urteil erfuhren. „Wir müssen uns diesem Urteil fügen und werden die Proteste hier ab sofort einstellen“, sagte Franz Fuchsberger, Obmann des Vereins Fairkabeln, in einer ersten Reaktion.