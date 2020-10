Jetzt debütiert also die zukünftige Nummer eins des Tennis-Sports (Zitat: John McEnroe) auch in Köln bei der bett1HULKS-Championship. In der ersten Runde trifft der 19-jährige Südtiroler auf den Australier James Duckworth. Mit dem Livestream von krone.at verpassen Sie nichts. Hier sind die aktuellen Wettquoten!