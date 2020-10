Die beiden von NHL-Klubs gedrafteten Talente Marco Rossi und Thimo Nickl führen Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam beim einzigen Vorbereitungsturnier für die U20-A-WM im Dezember in Edmonton an. Der von Minnesota Wild an Nummer 9 gedraftete Stürmer und der Verteidiger, den die Anaheim Ducks an Nr. 104 gewählt haben, sind beim Turnier von 5. bis 7. November gegen Weißrussland, Dänemark und Lettland in St. Pölten zu sehen.