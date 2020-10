Die Zahl der mit dem Coronavirus zusammenhängenden Todesfälle in der Steiermark steigt weiter an: Am Dienstag meldete das Land Steiermark zwei Todesfälle von Infizierten. Dabei handelt es sich um eine Frau (Jahrgang 1967) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und einen Mann (Jahrgang 1927) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.