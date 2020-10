Angesichts der steigenden Zahl an Coronavirus-Infektionen hat die Lombardei die Regierung in Rom um eine weitere Verschärfung der Maßnahmen gebeten. So fordert die norditalienische Region ein nächtliches Ausgangsverbot zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ab Donnerstag. Zudem sollen Einkaufszentren am Wochenende geschlossen bleiben.