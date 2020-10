Umfragen sehen Biden in Arizona vorne

Der Republikaner Trump bewirbt sich am 3. November um eine zweite Amtszeit. Er absolvierte am Montag zwei Auftritte im umkämpften Bundesstaat Arizona, den er 2016 gewonnen hat. Jüngste Umfragen sehen dort aber seinen demokratischen Herausforderer Biden in Führung. Trotzdem meinte Trump beim Wahlkampfstopp in Phoenix, er gehe davon aus, sein Ergebnis von vor vier Jahren zu übertreffen.