Kims Vermögen kratzt an Milliarden-Dollar-Marke

Das Geschäftsmodell funktioniert: Kardashians Vermögen kratzt laut „Forbes“ an der Ein-Milliarden-Dollar-Marke. In den vergangenen Jahren setzte sie sich aber auch für eine Gefängnisreform in den USA ein. Sie warb dafür auch erfolgreich bei dem ihr wohlgesonnenen US-Präsidenten Donald Trump. Erst im März wurde sie im Weißen Haus empfangen. Trump nannte sie in seiner Ansprache eine „gute Freundin“, die mit „guten Genen für alles“ gesegnet sei.