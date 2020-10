Während in der Bundeshauptstadt aktuell schon die ersten Koalitionsgespräche laufen, kommt der Wahlkampf in der Landeshauptstadt erst auf Touren. Als Erster aus der Deckung wagt sich die VP. Weil sich Stadtchef Matthias Stadler bei einem Treffen der SP-Ortsgruppe in Stattersdorf ohne Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz ablichten ließ, hagelt es Kritik. „Man sollte sich bewusst sein, dass Politiker besondere Verantwortung als Vorbild tragen. Gerade wenn die Corona-Ampel in St. Pölten rot blinkt“, so Klubchef Peter Krammer. „Die Masken wurden nur für das Foto abgenommen“, erklärt Stadler dazu. Es sei in Zeiten wie diesen aber klar, dass die Bürger Kontakt mit Verantwortungsträgern suchten.