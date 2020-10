Hochkarätige Besetzung auch beim zweiten Turnier

Zwar sind in Köln zum Leidwesen des Veranstalters Edwin Weindorfer und der Turnierdirektorin Barbara Rittner auch weiterhin leere Ränge Gesetz des Handelns, aber die Freude über den bislang reibungslosen Ablauf und tollen Sport trotz Corona überwiegt. Und es kommt sportlich noch besser: Diego Schwartzman, Halbfinalist in Paris, und der eminent starke Kanadier Denis Shapovalov machen das Teilnehmerfeld noch karätiger. krone.at überträgt - wie schon in der ersten Woche - alle Spiele am Center Court LIVE!