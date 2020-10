Fans wütend über Party-Fotos

„Die Juli-Beiträge sehen aber nicht nach Quarantäne aus. Unverschämt!“, brachte es ein Fan auf den Punkt. Ein anderer fügte hinzu: „Komisch, so viele Posts im Juli. Auf Partys, im Flieger, in einer Bar ... und alles mit Corona-Infektion.“ Eine Anschuldigung, die Carmen Geiss nicht auf sich sitzen lassen wollte. „Partys poste ich nicht am selben Tag“, konterte sie. „Wir waren im Juni und auch Anfang Juli auf Reisen, das stimmt! Aber wir waren auch in Saint-Tropez zehn Tage in Quarantäne, aber ich glaube nicht, dass ich hier jemandem Rechenschaft abgeben muss! Oder sollte ich meinen Test jetzt posten ... Ich lüge nie, das habe ich nicht nötig!“