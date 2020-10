Sein Gegner, der Bosnier Damir Dzumhur, ist wesentlich älter. Während Davidovich-Fokina 21 ist, hat Dzumhur schon 28 Jahre auf dem Buckel. Und auch drei ATP-Turniersiege zeichnen ihn aus. Den ersten holte er in St. Petersburg 2017. Im gleichen Jahr gewann er noch in Moskau, ein Jahr später in Antalya. Auf der Weltrangliste ist der Mann aus Sarajevo auf dem 114. Platz, der Spanier ist 64.