Es sei eine große Verunsicherung bei Vettel zu spüren: „Er macht ungewöhnlich viele Fehler, immer wieder. Man kann es nicht leugnen: Er ist im Schnitt zwei, drei Zehntel von Leclerc entfernt.“ Der RB-Verantwortliche nennt den Deutschen einen „sensiblen Menschen, obwohl er schon so lange in der Formel 1 ist, diese Trennung hat ihm sehr zugesetzt. Das ist nicht der Vettel, den wir aus unserer Zeit kennen. Das, was wir sehen, ist bei weitem nicht der Sebastian, der vier WM-Titel gewonnen hat“.