Das Sölden-Erfolgskonzept wird nun auch - natürlich adaptiert - in vier Wochen in Lech/Zürs angewandt. Wie in Sölden wird man auch dort nicht mit Touristen-Massen kollidieren, kann recht leicht die „Blasen“ kontrollieren. „Im Dezember schaut die Sache anders aus“, weiß Waldner. Da ist in Val d’Isère, St. Moritz, Gröden & Co. der Ski-Tourismus (so weit erlaubt) längst im Gange. Die Lösung: es soll in den Hotels streng getrennte Zimmer- und Essbereiche für den Weltcup-Tross geben.