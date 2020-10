In der Villacher Straße in Klagenfurt wird im Frühjahr der englischsprachige Kindergarten „Dragonfly“ eröffnen, der ein besonderes Konzept verfolgt: Auf drei Ebenen werden in einem stilvollen Gebäude aus dem Jahr 1890 Märchenwelten für die Kleinen geschaffen. Im Garten wird es sogar einen Hühnerstall geben. Mirjam Orasch, Winzerin der Domäne Lilienberg, steckt hinter diesem Projekt.