Er weiß ja, wie man Engländer schlägt. Okay, nicht bei seinem ersten Mal, dem Europacup-Finale 1985 in Rotterdam - 1:3 gegen Everton. Da war Peter Pacult als Stürmer dabei. Elf Jahre später waren dann Beckham und Keane mit Manchester United für Kühbauer und Co. in der Champions League eine Nummer zu groß.