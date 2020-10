Österreich befindet sich mitten im Kampf gegen den unsichtbaren Feind - das Coronavirus. Um das Land zu schützen, zieht die Regierung nun die Zügel straffer. Am Freitag, 0 Uhr, treten neue Regeln in Kraft. Was dann gilt, und worauf wir verzichten müssen - die „Krone“ gibt einen Überblick.