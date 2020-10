Am meisten gefragt sind übrigens Grundstücke ohne Bauzwang. In Klagenfurt-Stadt wurden im ersten Halbjahr 879 Projekte verkauft, das ist viel. Auch Villach (Stand und Land) veräußerte 1168 Anlagen. Feldkirchen (+41 %) und Wolfsberg (+20,1 %) vermelden ebenso tolle Zahlen. Dohr: „Der Speckgürtel um die Städte wächst. Arbeiten in der Stand und Wohnen am Land trifft immer mehr zu.“ Im Sinkflug sind Völkermarkt und Hermagor.