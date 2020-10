Trotz der absurden Komik sollte die Politik dieses Spektakel auf der Straße nicht unterschätzen. Das alles ist auch eine nicht ungefährliche Reaktion auf die Politik der Regierungen in Bund und Ländern. Wenn etwa just zur Festspielsaison alles halb so schlimm sein soll, aber wenige Wochen später einiges zu entgleisen droht, hapert es an der Logik. Wenn von Kanzler und Gesundheitsminister vom „Licht am Ende des Tunnels“ oder einer nahenden Erlösung durch einen Impfstoff schwadroniert wird, befördert das nur Irrationalität und Verwirrung.