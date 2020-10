Durch die erneuten Corona-Auflagen der Bundesregierung müssen auch die Klubs der ICE Hockey League weitere Einnahme-Einbußen hinnehmen. Für die Eisbullen geht so am Freitag das Heimspiel gegen Dornbirn vor nur mehr tausend Zuschauern und ohne Gastro in Szene. Vorher will das McIlvane-Team die 1:4-Niederlage bei den Vienna Capitals aufarbeiten.