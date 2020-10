Die Carinthian Lions mussten im Freundschaftsspiel gegen die AFC Rangers Mödling im Bundessportzentrum Faaker See eine 28:68 Niederlage einstecken. Nachdem sich die Rangers in der Austrian Football League (AFL) bereits in der obersten Spielklasse befinden, waren sie eine starke Herausforderung für die Löwen rund um Quarterback Sebastian Donesch. Wegen der coronabedingten Ausfälle der Spielsaison war dies dennoch ein gutes Training.