Ebenfalls serienmäßig geliefert wird das neue Vollintegral-ABS Pro, bei dem nicht nur die Kombinationsbremse vorne/hinten, sondern auch die Schräglagenfunktion enthalten ist. Ebenfalls neu und serienmäßig sind die in die neue Frontmaske integrierten LED-Scheinwerfer; wer dazu auch noch das neue adaptive Kurvenlicht haben will, muss dies zusätzlich bestellen. Dabei werden in Schräglage nicht zusätzliche LEDs gezündet, sondern der gesamte Scheinwerfer besitzt jetzt eine Schwenkfunktion und „dreht“ sich in die Kurve. Das Licht scheint dahin, wohin sich das Motorrad bewegt, wobei die Horizontlinie waagrecht bleibt. Der neue Scheinwerfer realisiert zudem eine konstante Leuchtweite, unabhängig von der Beladung. Das gilt auch für das LED-Fernlicht.