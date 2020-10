Der Anruf der vermeintlichen Lottofee brachte der 26-Jährigen aus Tirol kein Glück. Im Gegenteil: Am Ende war die Frau um mehr als tausend Euro ärmer. Dabei hatte alles so gut geklungen. Zehntausende Euro Gewinn stellte der Anrufer der Frau in Aussicht. Der Name der Frau schien auch auf einer offenbar gefälschten Internetseite auf. Das schaffte Vertrauen.