Vom Hund eines noch Unbekannten gebissen wurde der 25-jährige Linzer am Montag gegen 17.10 Uhr am Trauner Stadtfriedhof St. Martin. Zuvor war es zwischen den beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Bei dieser biss der Staffordshire Terrier, den der Unbekannte mitführte, den 25-Jährigen in Kopf und Arm.