„Ein sicherer Ort“

Gleichzeitig appelliert Vollmann an die Fans: „Wir haben zwar aktuell Covid-Fälle innerhalb unserer Mannschaft, die Eishalle ist aber ein sicherer Ort für Zuschauer. Es gibt noch keinen einzigen nachgewiesenen Fall in Österreich, der auf eine Eishalle zurückzuführen ist. Die Fans brauchen in der Halle jedenfalls keine Angst zu haben!“