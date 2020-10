Fahndung negativ

Die Fahndung nach den beiden Frauen verlief negativ. Die Schmuckstücke stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Diebstählen oder Einbruchsdiebstählen in Österreich. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich per Mail mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich (lpd-o-lka-diebstahl@polizei.gv.at) in Verbindung zu setzen. Natürlich können Opfer auch einfach zur nächsten Polizeistation gehen.