Die Folgen: Wörthersee, Keutschacher See, Klopeiner See, Millstätter See führen zweijährliches Hochwasser. Flüsse und Bäche sind am Übertreten, das Grundwasser, wie im Klagenfurter Becken, quillt teils schon aus dem Boden. „Die Situation ist angespannt. Was jetzt auf uns zukommt, hängt von den neuen Niederschlagsmengen ab“, warnt Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes im Land Kärnten.