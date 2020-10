„Kinder heimschicken ist für die Eltern auch nicht besser“

Die „Klassen ausdünnen“ würde am einfachsten über den Schichtbetrieb funktionieren, wie es ihn in den letzten Schulwochen vor dem Sommer gab. Damit wären, vor allem in Volksschule und Unterstufe, aber wieder die Eltern gefordert, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. „Wir haben eine Pandemie, und das Lüften hilft. Wenn die Alternative ist, dass die Kinder wieder heimgeschickt werden, ist das für die Eltern auch nicht besser“, heißt es aus dem Bildungsministerium. Allerdings obliege der Umgang damit den Standorten - statt Fenster könne man auch Türen in die Gänge öffnen.